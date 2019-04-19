На вихідних місцями можливі дощі та нічні заморозки

У суботу в Україні збережеться прохолодна погода, а в полі підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

20 квітня опадів не очікується, лише в Криму буде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, в більшості областей місцями і в повітрі 0-2°. Вдень по всій Україні очікується температура 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві в суботу - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на грунті заморозки 0-2°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці, 20 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 28,5 градуса тепла в 1943 році, а найнижча - вночі на позначці 1,8 градуса морозу в 1979 році.

У неділю, 21 квітня, в західних, Житомирській та Київській областях очікується невеликий короткочасний дощ, на заході - з грозою. На решті території - без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в східних, Чернігівській, Сумській, в більшості центральних і південних областей на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві - невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.