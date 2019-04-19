Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних місцями можливі дощі та нічні заморозки

П'ятниця, 19 квітня 2019, 12:28

У суботу в Україні збережеться прохолодна погода, а в полі підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

20 квітня опадів не очікується, лише в Криму буде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, в більшості областей місцями і в повітрі 0-2°. Вдень по всій Україні очікується температура 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві в суботу - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на грунті заморозки 0-2°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці, 20 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 28,5 градуса тепла в 1943 році, а найнижча - вночі на позначці 1,8 градуса морозу в 1979 році.

У неділю, 21 квітня, в західних, Житомирській та Київській областях очікується невеликий короткочасний дощ, на заході - з грозою. На решті території - без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в східних, Чернігівській, Сумській, в більшості центральних і південних областей на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві - невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: