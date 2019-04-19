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На выходных местами возможны дожди и ночные заморозки

Пятница, 19 апреля 2019, 12:28

В субботу в Украине сохранится прохладная погода, а в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

20 апреля осадков не ожидается, лишь в Крыму будет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в большинстве областей местами и в воздухе 0-2°. Днем по всей Украине ожидается температура 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве в субботу – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице, 20 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,5 градуса тепла в 1943 году, а самая низкая – ночью на отметке 1,8 градуса мороза в 1979 году.

В воскресенье, 21 апреля, в западных, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, на западе - с грозой. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, Черниговской, Сумской, в большинстве центральных и южных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве – небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Темы: погода
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