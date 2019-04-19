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Окупанти запустять пробний поїзд до анексованого Криму за тепла

П'ятниця, 19 квітня 2019, 12:55

Окупанти Криму планують пробно запустити залізничний рух "Кримським мостом" у серпні-вересні цього року.

Про це заявив заступник голови Ради міністрів Криму Михайло Селезньов, виступаючи на 5-му "Ялтинському міжнародному економічному форумі" 18 квітня, повідомляє ТАСС.

"Перше полотно з боку Тамані і з боку Криму по мосту прокладено", – сказав він.

"Розкрию маленьку таємницю, в серпні-вересні буде здійснено перший пробний рух (залізничною частиною – ред.) Кримського мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок (регулярного) повідомлення, як і планувалося, відбудеться в грудні", – заявив Селезньов .

У лютому начальник дирекції з обслуговування пасажирів "Кримської залізниці" Володимир Резніченко заявляв, що "8 грудня перший поїзд прийде до Криму" по мосту, а квитки почнуть продавати ще за 90 днів до цього.

А директор "Кримської залізниці" Олексій Гладилын оголосив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту ним курсуватимуть пасажирські поїзди з 11 міст Росії. За його прогнозами, пасажиропотік у 2020 році складе 2,6 млн пасажирів на рік, а до 2025 року виросте до 4,1 млн пасажирів на рік.

Так званий "Кримський міст" має протяжність 19 км. Автодорожню частину мосту відкрили 15 травня 2018 року, 16 травня почався рух транспорту в анексований Крим.

Президент Росії Володимир Путін обіцяв, що залізничний рух Керченським мостом почнеться у 2019 році.

Теми: КримзалізницяРосія
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