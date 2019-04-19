Оккупанты запустят пробный поезд в аннексированный Крым по теплу

Оккупанты Крыма планируют пробно запустить железнодорожное движение по "Крымскому мосту" в августе-сентябре этого года.

Об этом заявил заместитель главы Совета министров Крыма Михаил Селезнев, выступая на 5-м "Ялтинском международном экономическом форуме" 18 апреля, сообщает ТАСС.

"Первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма по мосту проложено", – сказал он.

"Раскрою небольшую тайну, в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение (по железнодорожной части – ред.) Крымского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало (регулярного) сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – заявил Селезнев.

В феврале начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко заявлял, что "8 декабря первый поезд придет в Крым" по мосту, а продажа билетов начнут продавать за 90 дней до этого.

А директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части Керченского моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов Росси. По его прогнозам, пассажиропоток в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

Так называемый "Крымский мост" имеет протяженность 19 км. Автодорожную часть моста открыли 15 мая 2018 года, 16 мая началось движение транспорта в аннексированный Крым.

Президент России Владимир Путин обещал, что в 2019 году начнется железнодорожное движение по Керченскому мосту.