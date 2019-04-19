В Україні попит на шенгенські візи впав у 4 рази

У 2018 році в консульства країн Шенгенської зони на території України зверталися по шенгенські візи 191 726 разів, що майже в чотири рази менше, аніж кількість звернень у 2017 році (720 976).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГО "Європа без бар’єрів".

Через стрімке падіння попиту Україна в 2018 році опустилася на 16 місце в світі за кількістю поданих на візи аплікацій. У 2017 році ми були на 6 місці, у 2016 – на третьому з 1,4 млн заявок.

"Це нормальний тренд в умовах безвізового режиму. Шенгенські візи більшості громадян України стали непотрібні, тому спостерігаємо різке падіння кількості заявок",.– прокоментувала статистику виконавча директорка ГО "Європа без бар’єрів" Ірина Сушко.

"Однак тут варто враховувати, що на території України звертаються до консульств також і іноземці, тому насправді громадян України, які звертаються по шенгенські візи, ще менше", – додала вона.

Прикметно, що впала також частка мультивіз – зі 182,4 тисяч виданих в Україні шенгенських віз лише 25,5%, або 46,6 тисяч – багаторазові (минулого року – 59,7%). Дещо зросла порівняно з минулим роком частка відмов – до 4,7% з 3,7%.

"Можна припустити, що зміни в частці мультивіз пов’язані зі змінами в підходах країн Шенгену, адже для багаторазового в’їзду громадяни України тепер можуть оформлювати біометричні паспорти і не потребують віз", – додала Ірина Сушко.

Схожа ситуація спостерігається у Грузії, де кількість заявок на візи цього року впала у 8 разів, і склала всього 2927 заявок (для порівняння, у 2016 році це було понад 100 тисяч заявок).

Всього в світі 2018 році було видано 14,25 млн шенгенських віз, що на 400 тисяч менше, ніж минулого року.