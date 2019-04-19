В Украине спрос на шенгенские визы упал в 4 раза

В 2018 году в консульства стран Шенгенской зоны на территории Украины обращались за шенгенскими визами 191 726 раз, что почти в четыре раза меньше, чем количество обращений в 2017 году (720 976).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ОО "Европа без барьеров".

Из-за стремительного падения спроса Украина в 2018 году опустилась на 16 место в мире по количеству поданных на визы аппликаций. В 2017 году мы были на 6 месте, в 2016 – на третьем с 1,4 млн заявок.

"Это нормальный тренд в условиях безвизового режима. Шенгенские визы большинства граждан Украины стали не нужны, поэтому наблюдаем резкое падение количества заявок", –.прокомментировала статистику исполнительный директор ОО "Европа без барьеров" Ирина Сушко.

"Однако здесь стоит учитывать, что на территории Украины обращаются в консульство также и иностранцы, поэтому на самом деле граждан Украины, которые обращаются за шенгенские визы, еще меньше", – добавила она.

Примечательно, что упала также доля мультивиз – из 182,4 тысяч выданных в Украине шенгенских виз лишь 25,5%, или 46,6 тысяч – многократные (в прошлом году – 59,7%). Несколько возросла по сравнению с прошлым годом доля отказов – до 4,7% с 3,7%.

"Можно предположить, что изменения в доле мультивиз связаны с изменениями в подходах стран Шенгена, ведь для многократного въезда граждане Украины теперь могут оформлять биометрические паспорта и не требуют виз", – добавила Ирина Сушко.

Похожая ситуация наблюдается в Грузии, где количество заявок на визы этого года упала в 8 раз, и составила всего 2927 заявок (для сравнения, в 2016 году это было более 100 тысяч заявок).

Всего в мире в 2018 году было выдано 14,25 млн шенгенских виз, что на 400 тысяч меньше, чем в прошлом году.