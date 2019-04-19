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Порошенко прийшов на Майдан

П'ятниця, 19 квітня 2019, 14:56

Чинний президент Петро Порошенко прийшов на Майдан Незалежності, де встановлена сцена, з якої перед тим виступали артисти, міністри та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Як свідчить трансляція на Facebook-сторінці президента, на Майдані проходить акція "Захисти Україну". 

 
Скриншот з Facebook-трансляції 

Порошенко пройшов через натовп людей, вийшов на сцену під козацький марш, де подякував за підтримку і почав свій виступ.  

 
Фото Михайла Палінчака

"Яка ми сила! Я вітаю Майдан Незалежності! Вітаю всю Україну, яка дивиться нас по телебаченню і бачить, які ми об’єднані", - почав Порошенко. 

"Мене надзвичайно тішить наша самоорганізація, прагнення довести до тих громадян, на яких упала пелена витончених телевізійних технологій. Ми розкриємо їм очі. Це не вибір між Зе і Порошенком, як комусь здається. Ми з вами знаємо точну ставку на цих виборах – чи продовжить Україна свій шлях до ЄС і НАТО, чи знову все буде спущено на гальма", - почав зриватися на крик Порошенко.

Він додав, що з заяв його опонента "все частіше промальовується образ Малоросії", а "Путін мріє про слабкого президента-новачка, про хаос".

"Нам пропонують політичні і соціальні експерименти, щоб українці були як заворожені телевізійними шоу, відмовилися від свободи і гідності", - вигукував Порошенко.   

Порошенко розповів, що "уклоніст" від служби в армії тепер претендує на посаду президента.

"Дезертирів було багато в 2014 році, але на посаду верховного головнокомандувача з уклоністів претендує лише один. Як він в очі солдатам буде дивитися, як буде дивитися в очі батькам загиблих?", - питав у свої прихильників президент.

Порошенко запевняє, якщо його оберуть 21 квітня, то в "наступні 5 років Путіна чекає гучний провал в Україні".

"А ми з вами пройдемо точку неповернення, і ніхто більше не буде бачити Україну в російських обіймах, а ми увійдемо в ЄС", - підсумував Порошенко.

На Майдані разом з Порошенком були його дружина Марина Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій, міністр культури Євген Нищук, співачка Марія Бурмака та інші.

У соцмережі Facebook упродовж дня 19 квітня повідомляють про те, що нібито з усіх областей звозять бюджетників на підтримку Порошенка.

А також про те, що нібито за підтримку чинного президента пропонують по 400 гривень.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори президента 2019
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