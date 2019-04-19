Порошенко прийшов на Майдан
Чинний президент Петро Порошенко прийшов на Майдан Незалежності, де встановлена сцена, з якої перед тим виступали артисти, міністри та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Як свідчить трансляція на Facebook-сторінці президента, на Майдані проходить акція "Захисти Україну".
Порошенко пройшов через натовп людей, вийшов на сцену під козацький марш, де подякував за підтримку і почав свій виступ.
"Яка ми сила! Я вітаю Майдан Незалежності! Вітаю всю Україну, яка дивиться нас по телебаченню і бачить, які ми об’єднані", - почав Порошенко.
"Мене надзвичайно тішить наша самоорганізація, прагнення довести до тих громадян, на яких упала пелена витончених телевізійних технологій. Ми розкриємо їм очі. Це не вибір між Зе і Порошенком, як комусь здається. Ми з вами знаємо точну ставку на цих виборах – чи продовжить Україна свій шлях до ЄС і НАТО, чи знову все буде спущено на гальма", - почав зриватися на крик Порошенко.
Він додав, що з заяв його опонента "все частіше промальовується образ Малоросії", а "Путін мріє про слабкого президента-новачка, про хаос".
"Нам пропонують політичні і соціальні експерименти, щоб українці були як заворожені телевізійними шоу, відмовилися від свободи і гідності", - вигукував Порошенко.
Порошенко розповів, що "уклоніст" від служби в армії тепер претендує на посаду президента.
"Дезертирів було багато в 2014 році, але на посаду верховного головнокомандувача з уклоністів претендує лише один. Як він в очі солдатам буде дивитися, як буде дивитися в очі батькам загиблих?", - питав у свої прихильників президент.
Порошенко запевняє, якщо його оберуть 21 квітня, то в "наступні 5 років Путіна чекає гучний провал в Україні".
"А ми з вами пройдемо точку неповернення, і ніхто більше не буде бачити Україну в російських обіймах, а ми увійдемо в ЄС", - підсумував Порошенко.
На Майдані разом з Порошенком були його дружина Марина Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій, міністр культури Євген Нищук, співачка Марія Бурмака та інші.
У соцмережі Facebook упродовж дня 19 квітня повідомляють про те, що нібито з усіх областей звозять бюджетників на підтримку Порошенка.
А також про те, що нібито за підтримку чинного президента пропонують по 400 гривень.
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