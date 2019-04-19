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Порошенко пришел на Майдан

Пятница, 19 апреля 2019, 14:56

Действующий президент Петр Порошенко пришел на Майдан Независимости, где установлена ​​сцена, с которой перед тем выступали артисты, министры и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как свидетельствует трансляция на Facebook-странице президента, на Майдане проходит акция "Защити Украину". 

 
Скриншот с facebook-трансляции

Порошенко прошел через толпу людей, под казацкий марш вышел на сцену, где поблагодарил за поддержку и начал свое выступление.  

 
Фото Михайла Палінчака

"Какая мы сила! Я приветствую Майдан Независимости! Приветствую всю Украину, которая смотрит нас по телевидению и видит, какие мы объединенные", - начал Порошенко.

"Меня очень радует наша самоорганизация, стремление донести до тех граждан, на которых упала пелена изящных телевизионных технологий. Мы раскроем им глаза. Это не выбор между Зе и Порошенко, как кому-то кажется. Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах – продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять все будет спущено на тормоза", - начал срываться на крик Порошенко.

Он добавил, что с заявлений его оппонента "все чаще прорисовывается образ Малороссии", а "Путин мечтает о слабом президенте-новичке, о хаосе".

"Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от свободы и достоинства", - выкрикивал Порошенко.

Порошенко рассказал, что "уклонист" от службы в армии теперь претендует на пост президента.

"Дезертиров было много в 2014 году, но на должность верховного главнокомандующего из уклонистов претендует только один. Как он в глаза солдатам будет смотреть? Как будет смотреть в глаза родителям погибших?", - спрашивал у свои сторонников президент.  

Порошенко уверяет: если его выберут 21 апреля, то в "следующие 5 лет Путина ждет громкий провал в Украине".

"А мы с вами пройдем точку невозврата, и никто больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в ЕС", - подытожил Порошенко.

На Майдане вместе с Порошенко были его жена Марина Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, министр культуры Евгений Нищук, певица Мария Бурмака и другие.

В соцсети Facebook в течение дня 19 апреля сообщают о том, что якобы из всех областей свозят бюджетников в поддержку Порошенко.

А также о том, что якобы за поддержку действующего президента предлагают по 400 гривен.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
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