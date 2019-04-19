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Комплекс крилатих ракет "Нептун" готується до нових випробувань

П'ятниця, 19 квітня 2019, 15:09

Наступний етап випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" планується на травень 2019 року.

Про це повідомив генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростильов під час робочої наради із секретарем РНБО Олександром Турчиновим, інформує прес-служба РНБО.

Під час наради обговорювали питання підготовки мобільного комплексу крилатих ракет до нових випробувань, та заходи, що необхідні для підготовки до їх серійного виробництва.

"Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські та наземні цілі, після закінчення всіх випробувань та прийняття на озброєння, має стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного і Азовського морів", –  зазначив Турчинов.

Нагадаємо:

  • "Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".
  • За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.
  • 5 квітня її успішно випробували на полігоні в Одеській області

"Українська правда" у Threads

Теми: армія
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