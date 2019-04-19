Комплекс крилатих ракет "Нептун" готується до нових випробувань

Наступний етап випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" планується на травень 2019 року.

Про це повідомив генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростильов під час робочої наради із секретарем РНБО Олександром Турчиновим, інформує прес-служба РНБО.

Під час наради обговорювали питання підготовки мобільного комплексу крилатих ракет до нових випробувань, та заходи, що необхідні для підготовки до їх серійного виробництва.

"Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські та наземні цілі, після закінчення всіх випробувань та прийняття на озброєння, має стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного і Азовського морів", – зазначив Турчинов.

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