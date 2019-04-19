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Комплекс крылатых ракет "Нептун" готовится к новым испытаниям

Пятница, 19 апреля 2019, 15:09

Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май 2019 года.

Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев во время рабочего совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время совещания обсуждались вопросы подготовки мобильного комплекса крылатых ракет к новым испытаниям, и меры, необходимые для подготовки к их серийному производству.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - отметил Турчинов.

Напомним:

  • "Нептун" - комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".
  • По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожение кораблей противника.
  • 5 апреля ее успешно испытали на полигоне в Одесской области

Темы: армия
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