Комплекс крылатых ракет "Нептун" готовится к новым испытаниям

Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май 2019 года.

Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев во время рабочего совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время совещания обсуждались вопросы подготовки мобильного комплекса крылатых ракет к новым испытаниям, и меры, необходимые для подготовки к их серийному производству.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - отметил Турчинов.

Напомним: