Лукашенко хочет выборы 7 ноября и "без дури" с анализами и стадионом

В нынешнем году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

Агентство объясняет, что срок нынешних полномочий у белорусских парламента и президента истекает в 2020 году. Закон не запрещает проводить избирательные кампании одновременно, но в Беларуси устоялась практика, что выборы главы государства не совмещаются с другими.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно", – отметил Лукашенко.

"В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", – заявил лидер белорусов.

Лукашенко отметил, что пока не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, то выборы можно было бы приурочить ко Дню Октябрьской революции.

"Есть хороший праздник. 7 ноября – выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов", – сказал он.

Президент Беларуси отметил, что у людей могут быть разные взгляды на события Октябрьской революции, но это было в истории – и это был урок, и многие люди еще живут этим праздником.

"В ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение (о дате выборов)", – пообещал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал: "Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их. Им надо помогать".

"И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться – от партий, организаций. Это и есть предвыборная кампания, это и есть выборы", – отметил он.

"Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего (как в Украине – ред.)). Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы", – заявил Лукашенко.

По его словам, Беларуси нужен "очень талантливый парламент" – и он должен будет поставить точку в обновлении Конституции.

По его словам, "в Беларуси – народная власть, она живет реальными заботами людей, а не личными экономическими интересами и амбициями политиков".

"В Овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов, мнений или позиций стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной", – сказал Лукашенко.