Поліція: На в'їзді в Київ транспортний колапс, людей везуть зі всієї країни
П'ятниця, 19 квітня 2019, 16:43
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція намагається впоратися зі складною транспортною ситуацією на в’їзді у Київ, яка виникла через велику кількість людей, що прибувають на дебати кандидатів у президенти.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни", - сказав Яровий.
Він додав, що поліцейські працюють над її вирішенням.
Водіїв закликали ставитися з розумінням.
У МВС зазначили, що очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо:
- Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
- Також закриті три станції метро.
- На Майдані Незалежності пройшла акція "Захистити Україну", куди приїздив і президент Петро Порошенко. Після акції люди рушили до НСК "Олімпійський".
Українська правда