Поліція: На в'їзді в Київ транспортний колапс, людей везуть зі всієї країни

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція намагається впоратися зі складною транспортною ситуацією на в’їзді у Київ, яка виникла через велику кількість людей, що прибувають на дебати кандидатів у президенти.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни", - сказав Яровий.

Він додав, що поліцейські працюють над її вирішенням.

Водіїв закликали ставитися з розумінням.

У МВС зазначили, що очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

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