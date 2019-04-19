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Полиция: На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны

Пятница, 19 апреля 2019, 16:43
Полиция: На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", - сказал Яровый.

Он добавил, что полицейские работают над ее решением.

Водителей призвали относиться с пониманием.

В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

Напомним:

  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также закрыли три станции метро.
  • На Майдане Независимости прошла акция "Защитить Украину", куда приезжал и президент Петр Порошенко. После акции люди направились к НСК "Олимпийский".

Украинская правда

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Темы: МВДполицияКиевдебаты
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