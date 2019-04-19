Полиция: На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны

19214 просмотров
Пятница, 19 апреля 2019, 16:43

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", - сказал Яровый.

Он добавил, что полицейские работают над ее решением.

Водителей призвали относиться с пониманием.

В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

Напомним:

  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также закрыли три станции метро.
  • На Майдане Независимости прошла акция "Защитить Украину", куда приезжал и президент Петр Порошенко. После акции люди направились к НСК "Олимпийский".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МВД полиция Киев дебаты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Много полиции и перекрытые дороги: В МВД рассказали, чего ждать в день дебатов 18 апреля 2019, 14:08
МВД о "дебатах на Олимпийском": У кого-то может сорвать резьбу 15 апреля 2019, 15:01
Выборы: Штабы обоих кандидатов призвали "не раскачивать ситуацию" 13 апреля 2019, 12:04
Все новости
Главные новости
Полиция: На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны
Коломойский одержал еще одну победу в суде по Привату
Дебаты на "Олимпийском": стали известны ведущие и формат
Журналисты показали тайных членов команды Зеленского
Все новости
здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

Фото

Как на плетение паутины влияют разные виды наркотиков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів