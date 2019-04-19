США закликали брати приклад з Мальти і заважати РФ в допомозі Мадуро

4675 переглядів
П'ятниця, 19 квітня 2019, 17:44

США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків до Венесуели.

Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв'язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити постачання нелюдському режиму в Венесуелі", - написала вона.

"Ми закликаємо всі країни наслідувати приклад Мальти, щоб перешкодити Кремлю допомагати диктатору Мадуро", - додала Ортагус.

Нагадаємо: 

  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше заявила, що 4 квітня Росія через своє посольство на Мальті завчасно запросила дозвіл на проліт через мальтійський повітряний простір двох літаків, які перевозять вантажі і пасажирів у Венесуелу, проте мальтійська влада відмовила у видачі дозволу.
  • ЗМІ повідомляли, що російські військові літаки неодноразово використовували повітряний простір Мальти для перельоту з Сирії до Венесуели. Зокрема, у березні Мальта дозволяла подібні рейси, але у квітні вирішила відмовити.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Венесуела США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
РФ оцінила нові обмеження в торгівлі з Україною в $4,3 мільярда 19 квітня 2019, 17:03
МЗС РФ: НАТО демонізує нашу військову активність в Чорному морі 19 квітня 2019, 16:23
У Кремлі оцінили зусилля Медведчука щодо військовополонених 19 квітня 2019, 13:09
Усі новини
Головні новини
Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку
Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату
Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт
У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація – ЧЕСНО
Усі новини
психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

Фото

Як мама-фотограф бореться з гендерними обмеженнями

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає