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США закликали брати приклад з Мальти і заважати РФ в допомозі Мадуро

П'ятниця, 19 квітня 2019, 17:44

США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків до Венесуели.

Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв'язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити постачання нелюдському режиму в Венесуелі", - написала вона.

"Ми закликаємо всі країни наслідувати приклад Мальти, щоб перешкодити Кремлю допомагати диктатору Мадуро", - додала Ортагус.

Нагадаємо: 

  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше заявила, що 4 квітня Росія через своє посольство на Мальті завчасно запросила дозвіл на проліт через мальтійський повітряний простір двох літаків, які перевозять вантажі і пасажирів у Венесуелу, проте мальтійська влада відмовила у видачі дозволу.
  • ЗМІ повідомляли, що російські військові літаки неодноразово використовували повітряний простір Мальти для перельоту з Сирії до Венесуели. Зокрема, у березні Мальта дозволяла подібні рейси, але у квітні вирішила відмовити.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяВенесуелаСША
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