США закликали брати приклад з Мальти і заважати РФ в допомозі Мадуро

США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків до Венесуели.

Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв'язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити постачання нелюдському режиму в Венесуелі", - написала вона.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta