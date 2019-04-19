США закликали брати приклад з Мальти і заважати РФ в допомозі Мадуро
США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків до Венесуели.
Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.
"Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв'язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити постачання нелюдському режиму в Венесуелі", - написала вона.
We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 квітня 2019 р.
"Ми закликаємо всі країни наслідувати приклад Мальти, щоб перешкодити Кремлю допомагати диктатору Мадуро", - додала Ортагус.
Нагадаємо:
- Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше заявила, що 4 квітня Росія через своє посольство на Мальті завчасно запросила дозвіл на проліт через мальтійський повітряний простір двох літаків, які перевозять вантажі і пасажирів у Венесуелу, проте мальтійська влада відмовила у видачі дозволу.
- ЗМІ повідомляли, що російські військові літаки неодноразово використовували повітряний простір Мальти для перельоту з Сирії до Венесуели. Зокрема, у березні Мальта дозволяла подібні рейси, але у квітні вирішила відмовити.
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