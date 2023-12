США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу.

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы восхищаемся усилиями правительства Мальты в связи с тем, что он отказал российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала она.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta