США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро

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Пятница, 19 апреля 2019, 17:44

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу.

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы восхищаемся усилиями правительства Мальты в связи с тем, что он отказал российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала она.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила Ортагус.

Напомним:

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 4 апреля Россия через свое посольство на Мальте заранее запросила разрешение на пролет через мальтийский воздушное пространство двух самолетов, перевозящих грузы и пассажиров в Венесуэлу, однако мальтийские власти отказали в выдаче разрешения.
  • Ранее СМИ сообщали, что российские военные самолеты неоднократно использовали воздушное пространство Мальты для перелета из Сирии в Венесуэлу. В частности, в марте Мальта позволяла подобные рейсы, но в апреле решила отказать.

Европейская правда

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Темы: Росcия Венесуэла США


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