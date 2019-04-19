США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу.

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы восхищаемся усилиями правительства Мальты в связи с тем, что он отказал российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала она.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 квітня 2019 р.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила Ортагус.

Напомним:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 4 апреля Россия через свое посольство на Мальте заранее запросила разрешение на пролет через мальтийский воздушное пространство двух самолетов, перевозящих грузы и пассажиров в Венесуэлу, однако мальтийские власти отказали в выдаче разрешения.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные самолеты неоднократно использовали воздушное пространство Мальты для перелета из Сирии в Венесуэлу. В частности, в марте Мальта позволяла подобные рейсы, но в апреле решила отказать.

Европейская правда