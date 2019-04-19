Голова ЦВК розповіла, як проголосувати після 20.00
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що існує механізм, який дозволить проголосувати після 20.00, коли виборчі дільниці мають бути зачинені.
Про це вона написала у Facebook.
За її словами, відповідно до статті 75 закону "Про вибори президента України" голосування на дільницях буде проведено виключно з 8 години ранку і до 20 години вечора і тому треба планувати день, щоб встигнути проголосувати.
Разом з тим, вона зазначила, що 21 квітня – це не лише день повторного голосування за президента України.
"У нашій країні цього дня також будуть відзначатися одразу кілька релігійних свят", - написала вона.
"Якщо ви прийдете на дільницю вже перед самим закриттям, частиною 10 статті 76 вищезгаданого Закону визначено, що за 5 хвилин до 20 години голова ДВК оголошує про закінчення голосування", - розповіла Сліпачук.
"Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати і для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері", - пояснила вона.
Вона зазначила, що варто пам'ятати, що в такому разі виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного лише для отримання бюлетеня і голосування.
При цьому голова ЦВК додала, що оскільки після закриття дільниці, виборча комісія має певні обов'язки щодо проведення засідання та здійснення підрахунку голосів, потрібно поважати роботу членів комісії.
Сліпачук закликала відповідально поставитися до процесу волевиявлення та не порушувати встановлений законом порядок.
Нагадаємо:
- Раніше Моше Реувен Асман закликав Центральну виборчу комісію продовжити на 2 години 30 хвилин роботу виборчих дільниць під час виборів президента України 21 квітня.
- "З метою надання громадянам, що сповідують іудаїзм, можливості для реалізації свого виборчого права прошу 21 квітня 2019 року продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30, хоча б по одній ділянці в великих містах ", - йдеться в його листі.
- Рабин написав звернення у зв'язку з тим, що дата другого туру виборів припадає на другий день свята Песах, під час якого за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок.
- Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.