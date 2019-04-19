Голова ЦВК розповіла, як проголосувати після 20.00

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що існує механізм, який дозволить проголосувати після 20.00, коли виборчі дільниці мають бути зачинені.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, відповідно до статті 75 закону "Про вибори президента України" голосування на дільницях буде проведено виключно з 8 години ранку і до 20 години вечора і тому треба планувати день, щоб встигнути проголосувати.

Разом з тим, вона зазначила, що 21 квітня – це не лише день повторного голосування за президента України.

"У нашій країні цього дня також будуть відзначатися одразу кілька релігійних свят", - написала вона.

"Якщо ви прийдете на дільницю вже перед самим закриттям, частиною 10 статті 76 вищезгаданого Закону визначено, що за 5 хвилин до 20 години голова ДВК оголошує про закінчення голосування", - розповіла Сліпачук.

"Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати і для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері", - пояснила вона.

Вона зазначила, що варто пам'ятати, що в такому разі виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного лише для отримання бюлетеня і голосування.

При цьому голова ЦВК додала, що оскільки після закриття дільниці, виборча комісія має певні обов'язки щодо проведення засідання та здійснення підрахунку голосів, потрібно поважати роботу членів комісії.

Сліпачук закликала відповідально поставитися до процесу волевиявлення та не порушувати встановлений законом порядок.

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