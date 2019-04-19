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Глава ЦИК рассказала, как евреям проголосовать после 20.00

Пятница, 19 апреля 2019, 17:45

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что существует механизм, который позволит проголосовать после 20.00, когда избирательные участки должны быть закрыты.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будут проведены исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера и поэтому нужно планировать день, чтобы успеть проголосовать.

Вместе с тем, она отметила, что 21 апреля - это не только день повторного голосования за президента Украины.

"В нашей стране этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников", - написала она.

"Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеупомянутого Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования", - рассказала Слипачук.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", - пояснила она .

Она отметила, что следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования.

При этом глава ЦИК добавила, что поскольку после закрытия участка, избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществления подсчета голосов, нужно уважать работу членов комиссии.

Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок.

Напомним:

  • Ранее Моше Реувен Асман призвал Центральную избирательную комиссию продлить на 2 часа 30 минут работу избирательных участков на выборах президента Украины 21 апреля.
  • "С целью предоставления гражданам, исповедующих иудаизм, возможность для реализации своего избирательного права прошу 21 апреля 2019 года продолжить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в его письме.
  • Раввин написал обращение в связи с тем, что дата второго тура выборов приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЦИК
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