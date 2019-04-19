Глава ЦИК рассказала, как евреям проголосовать после 20.00

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что существует механизм, который позволит проголосовать после 20.00, когда избирательные участки должны быть закрыты.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будут проведены исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера и поэтому нужно планировать день, чтобы успеть проголосовать.

Вместе с тем, она отметила, что 21 апреля - это не только день повторного голосования за президента Украины.

"В нашей стране этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников", - написала она.

"Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеупомянутого Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования", - рассказала Слипачук.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", - пояснила она .

Она отметила, что следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования.

При этом глава ЦИК добавила, что поскольку после закрытия участка, избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществления подсчета голосов, нужно уважать работу членов комиссии.

Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок.

Напомним: