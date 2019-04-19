"Укроборонпром" має виплатити російському "МиГу" 2 мільйони – суд

Господарський суд Хмельницької області зобов’язав завод, зі складу "Укроборонпрому", виплатити "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" понад 5 мільйонів російських рублів через неналежне виконання умов контракту.

Про це 19 квітня повідомляє прес-служба державного концерну.

Відзначається, що суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії та присудив стягнути з "Красилівського агрегатного заводу" понад 5 млн рублів на користь "МиГ", який є одним з основних підприємств російської військової промисловості.

"Рішення було ухвалено 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924/774/18", - йдеться в повідомленні концерну.

За даними судового реєстру, російська компанія звернулася до суду через "неналежне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами контракту". Договір компанії уклали в кінці 2013 року.

Наразі 5 млн рублів – приблизно 2,1 млн грн.

В "Укроборонпромі" стверджують, що рішення суперечить указу президента про введення в дію рішення РНБО "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Вказаним указом АТ "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", було включено до списку юридичних осіб щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), відповідно до вимог закону "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Держконцерн зазначає, що буде оскаржувати рішення у суді вищої інстанції.

У відомстві повідомляють, що "МиГ" входить до складу АТ "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акцій якої належить Російській Федерації.

"МиГ" є одним з основних підприємств російського ОПК та виконує повний цикл робіт в сфері створення, ремонту та модернізації винищувальної авіації, озброюючи російську армію літаками МіГ-29 та їх модернізованими версіями.