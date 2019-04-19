Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" має виплатити російському "МиГу" 2 мільйони – суд

П'ятниця, 19 квітня 2019, 18:21

Господарський суд Хмельницької області зобов’язав завод, зі складу "Укроборонпрому", виплатити "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" понад 5 мільйонів російських рублів через неналежне виконання умов контракту.

Про це 19 квітня повідомляє прес-служба державного концерну.

Відзначається, що суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії та присудив стягнути з "Красилівського агрегатного заводу" понад 5 млн рублів на користь "МиГ", який є одним з основних підприємств російської військової промисловості.

 "Рішення було ухвалено 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924/774/18", - йдеться в повідомленні концерну.

За даними судового реєстру, російська компанія звернулася до суду  через "неналежне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами контракту". Договір компанії уклали в кінці 2013 року.

Наразі 5 млн рублів – приблизно 2,1 млн грн.           

В "Укроборонпромі" стверджують, що рішення суперечить указу президента про введення в дію рішення РНБО "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Вказаним указом АТ "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", було включено до списку юридичних осіб щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), відповідно до вимог закону "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Держконцерн зазначає, що буде оскаржувати рішення у суді вищої інстанції.

У відомстві повідомляють, що "МиГ" входить до складу АТ "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акцій якої належить Російській Федерації.

"МиГ" є одним з основних підприємств російського ОПК та виконує повний цикл робіт в сфері створення, ремонту та модернізації винищувальної авіації, озброюючи російську армію літаками МіГ-29 та їх модернізованими версіями.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаУкроборонпромсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: