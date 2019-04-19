"Укроборонпром" должен российскому "МиГу" 2 миллиона – суд

Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал завод, из состава "Укроборонпрома", выплатить "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" более 5 млн российских рублей за ненадлежащее исполнение условий контракта.

Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба государственного концерна.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать из "Красиловского агрегатного завода" более 5 млн рублей в пользу "МиГ", который является одним из основных предприятий российской военной промышленности.

"Решение было принято 18 апреля судьями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. и Гладюк Ю.В, по результатам рассмотрения судебного дела №924 / 774/18", - говорится в сообщении концерна.

По данным судебного реестра, российская компания обратилась в суд из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта". Договор компании заключили в конце 2013 года.

Сейчас 5 млн рублей - примерно 2,1 млн грн.

В "Укроборонпроме" утверждают, что решение противоречит указу президента о введении в действие решение СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Указанным указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", была включена в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции) в соответствии с требованиями закона "О санкциях", - говорится в сообщении.

Госконцерн отмечает, что обжалует решение в суде высшей инстанции.

В ведомстве отмечают, что "МиГ" входит в состав АО "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации.

"МиГ" является одним из основных предприятий российского ОПК и выполняет полный цикл работ в области создания, ремонта и модернизации истребительной авиации, вооружая армию самолетами МиГ-29 и их модернизированными версиями.