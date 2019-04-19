Дебати на "Олімпійському" стартували, Порошенко і Зеленський потисли руки

26268 переглядів
П'ятниця, 19 квітня 2019, 18:57

На стадіоні "Олімпійський" в Києві почалися неофіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Першим на сцену піднявся чинний президент. Він привітав своїх "фанатів" пальцями вгору і розмахуванням рук. Потім війшов Зеленський. Опоненти зайняли свої місця на різних сценах.

Ведучі Андрій Куликов і Олена Фроляк, які стояли посередині, біля входу на стадіон, розповіли глядачам правила дебатів.

Вони представили довірених осіб від кандидатів - це народний депутат Ніна Южаніна від Порошенка і Вадим Галитчук від Зеленського.

Потім ведучі підкинули монетку, щоб визначити, хто почне дебати. Виграв Зеленський.

Після цього кандидати разом з хором співаків виконали гімн України.

Потім президент перетнув увесь стадіон по біговый дорожці і піднявся на сцену до Зеленського. Там він потиснув своєму опоненту руку.

 
скріншот з трансляції "радіо свобода"

Кандидати почали дебатувати на одній сцені.

Євген Кізілов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: дебати вибори Порошенко Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський і Порошенко завершили дебати кожен на своїй хвилі 19 квітня 2019, 20:17
Зеленський спитав про цукерки Roshen у "повстанців", Порошенко відповів 19 квітня 2019, 20:16
Порошенко заявив, що за 5 років зробив більше, ніж попередники за 25 19 квітня 2019, 19:55
Усі новини
Головні новини
Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку
Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату
Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт
У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація – ЧЕСНО
Усі новини
психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

Фото

Як мама-фотограф бореться з гендерними обмеженнями

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає