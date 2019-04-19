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Дебати на "Олімпійському" стартували, Порошенко і Зеленський потисли руки

П'ятниця, 19 квітня 2019, 18:57

На стадіоні "Олімпійський" в Києві почалися неофіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Першим на сцену піднявся чинний президент. Він привітав своїх "фанатів" пальцями вгору і розмахуванням рук. Потім війшов Зеленський. Опоненти зайняли свої місця на різних сценах.

Ведучі Андрій Куликов і Олена Фроляк, які стояли посередині, біля входу на стадіон, розповіли глядачам правила дебатів.

Вони представили довірених осіб від кандидатів - це народний депутат Ніна Южаніна від Порошенка і Вадим Галитчук від Зеленського.

Потім ведучі підкинули монетку, щоб визначити, хто почне дебати. Виграв Зеленський.

Після цього кандидати разом з хором співаків виконали гімн України.

Потім президент перетнув увесь стадіон по біговій доріжці і піднявся на сцену до Зеленського. Там він потиснув своєму опоненту руку.

 
скріншот з трансляції "радіо свобода"

Кандидати почали дебатувати на одній сцені.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: дебативибориПорошенкоЗеленський
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