Дебаты на "Олимпийском" стартовали, Порошенко и Зеленский пожали руки

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Пятница, 19 апреля 2019, 18:57

На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались неофициальные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Первым на сцену поднялся действующий президент. Он поздравил своих "фанатов" пальцами вверх и размахиванием рук. Затем вошел Зеленский. Оппоненты заняли свои места на разніх сценах.

Ведущие Андрей Куликов и Елена Фролик, ктоторые стояли по центру, возле входа на стадион, рассказали зрителям правила дебатов.

Затем они подбросили монетку, чтобы определить, кто начнет дебаты. Выиграл Зеленский.

Затем кандидаты вместе с хором певцов исполнили гимн Украины.

Затем президент пересек весь стадион по беговой дорожке и поднялся на сцену к Зеленскому. Там он пожал своему оппоненту руку.

Кандидаты начали дебатировать на одной сцене.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: дебаты виборы Порошенко Зеленский


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