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Дебаты на "Олимпийском" стартовали, Порошенко и Зеленский пожали руки

Пятница, 19 апреля 2019, 18:57

На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались неофициальные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Первым на сцену поднялся действующий президент. Он поздравил своих "фанатов" пальцами вверх и размахиванием рук. Затем вошел Зеленский. Оппоненты заняли свои места на разніх сценах.

Ведущие Андрей Куликов и Елена Фролик, ктоторые стояли по центру, возле входа на стадион, рассказали зрителям правила дебатов.

Они представили доверенных лиц от кандидатов - это народный депутат Нина Южанина от Порошенко и Вадим Галитчук от Зеленского.

Затем ведущие подбросили монетку, чтобы определить, кто начнет дебаты. Выиграл Зеленский.

После этого кандидаты вместе с хором певцов исполнили гимн Украины.

Затем президент пересек весь стадион по беговой дорожке и поднялся на сцену к Зеленскому. Там он пожал своему оппоненту руку.

 
скриншот с трансляции "радио свобода"

Кандидаты начали дебатировать на одной сцене.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: дебатывиборыПорошенкоЗеленский
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