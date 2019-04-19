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Зеленський: Порошенко – помилка українців

П'ятниця, 19 квітня 2019, 19:12

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що голосував у 2014 році за свого опонента, чинного президента Петра Порошенка, але помилився і тепер сам борется за крісло президента.

Про це він сказав під час дебатів на НСК "Олімпійський".

Коли Зеленський вийшов на сцену для вступного слова, то сказав, що відчуває себе Вакарчуком і ніколи навіть не мріяв, що він, простий хлопець із Кривого Рогу буде боротися за крісло президента проти людини, яку всі українці беззаперечно підтримали у 2014 році.

"Я сам був за Порошенка. Але ми помилились. Чи міг я тоді уявити, що наше "жити по-новому" буде виживанням, закінчу війну за два тижні - буде Іловайськ і Дебальцево? Чи могли ми уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники?", - заявив Зеленський.

"Я поясню, чому помилилися… не кричіть будь ласка (в цей час на стадіоні кричали "Ганьба" - ред.), говоримо про Революцію Гідності і про війну. Ми голосували за одного Порошенка,а обрали іншого", - сказав він.

Зеленський заявив, що існує два Порошенка, один з яких гарний оратор, коли включаються камери - спеціаліст в економіці і знається у всьому, а коли камери виключаються - з'являється Петро-2.

"Перший кричить: "Путін, я тобі покажу", а другий передає через Медведчука привітики в Москву. Один відкриває школу, а другий постійно відкриває магазини "Рошен". Перший відкриває аж 12 кілометвів нової дороги, а другий закриває справу Насірова. Перший каже, що передає бізнес у сліпий траст, а другий збільшує своїй статки", - перелічив Зеленський

"Може ми бюджет України передамо у сліпий траст? може воно нормально працює?", - запитав він.

"Тому, пане  Порошенку, я тут, зі своєю командою. Я не політик, а проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат ваших помилок і обіцянок", - заявив Зеленський.

Він нагадав Порошенку, як той запросив його на Банкову і запитав, чому він панує балотуватися у президенти і попередив про те, що буде важко і він не буде бачитися з родиною.

"Одне питання. Навіщо ви туди лізете?".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПорошенкодебати
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