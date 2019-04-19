Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что голосовал в 2014 году за своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, но ошибся и теперь сам борется за кресло президента.

Об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Когда Зеленский вышел на сцену для вступительного слова, сказал, что чувствует себя Вакарчуком и никогда даже не мечтал, что он, простой парень из Кривого Рога будет бороться за кресло президента против человека, которого все украинцы беспрекословно поддержали в 2014 году.

"Я сам был за Порошенко. Но мы ошиблись. Мог ли я тогда представить, что наше "жить по-новому" будет выживанием, закончу войну за две недели - будет Иловайск и Дебальцево? Могли ли мы представить, что Революцией Достоинства воспользуются негодяи?", - заявил Зеленский.

"Я объясню, почему ошиблись... не кричите, пожалуйста, (в это время на стадионе кричали "Позор" - ред.), говорим о Революции Достоинства и о войне. Мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого", - сказал он.

Зеленский заявил, что существует два Порошенко, один из которых хороший оратор, когда включаются камеры - специалист в экономике и разбирается во всем, а когда камеры выключаются - появляется Петр-2.

"Первый кричит: "Путин, я тебе покажу", а второй передает через Медведчука приветики в Москву. Один открывает школу, а второй постоянно открывает магазины "Рошен". Первый открывает аж 12 километров новой дороги, а второй закрывает дело Насирова. Первый говорит, что передает бизнес в слепой траст, а второй увеличивает свое состояние", - перечислил Зеленский

"Может мы бюджете Украины передадим в слепой траст? Может оно нормально работает?", - спросил он.

"Поэтому, господин Порошенко, я здесь, со своей командой. Я не политик, а простой человек, пришедший сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - заявил Зеленский.

Он напомнил Порошенко, как тот пригласил его на Банковую и спросил, почему он собирается баллотироваться в президенты и предупредил о том, что будет трудно и он не будет видеться с семьей.

"Один вопрос. Зачем вы туда лезете? ".