Порошенко – Зеленському, Ви – мішок, у якому чорти й коти!

Президент Петро Порошенко вважає, що його опонент Володимир Зеленський буде слабким главою держави в разі перемоги, а ризики від його приходу до влади "зашалюють".

Про це він заявив під час 5-хвилинної промови на стадіоні НСК "Олімпійський", де він виступав після Зеленського відповідно до жеребкування.

Порошенко одразу перейшов на крик, а під кінець заявив, звертаючись до опонента: "Ви – не кіт в мішку, Ви – мішок, а в вашому мішку – чорти й коти!".

Промову президента супроводжували вигуки "Ганьба!".

"Нарешті ми змогли зібрати – через довгих три тижні, поки ми чекали, доки команда мого опонента наважиться з'явитися перед народом. І дуже важливо, що ми маємо позицію, коли ховається пан Володимир від журналістів, від опонента й від українського народу", – сказав він.

"Право народу – знати, що саме збирається робити кандидат у президенти воюючої країни. Саме він, а не його члени штабу, консультанти, радники. І ми так і не дізналися. А право народу – знати майбутнє, а не обливати одне одного брудом. Знати, як перемагати ворога, а не розповсюджувати російські фейки", – наголосив Порошенко.

"В нас сьогодні дуже ефективно працює пропаганда Росії як частина гібридної війни. Сьогодні ми нарешті добилися… Дивне місце для проведення дебатів, але це рішення я прийняв", – додав він.

Порошенко наголосив: "Ми сьогодні стоїмо перед викликами, які потребують від президента мужності й сили, міжнародного досвіду. Як кандидат у президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці 5 років?".

"Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача? Хоча Ваша команда сказала, що Ви вже почали курс молодого бійця – це хороша річ, але варто було почати його 4 роки тому, у 2014-му, коли країна потребувала зусиль усіх волонтерів і добровольців, а Ва ховалися від повісток! Фу! Це не неприпустимо", – заявив він.

"Якщо ми не знаємо відповіді на ці питання – це слабкий глава держави, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкий, бо – позиція загрожує державі. Ризики зашкалюють!", – заявив чинний президент, а його прихильники почали скандувати "По-ро-шен-ко!".

"Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну, що він і мрії не має затягнути Україну назад у Російську імперію. Але Путін має ці мрії. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогодні ми маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього", – заявив Порошенко.

Він продовжив: "На сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку – дорогу, яскраву. І кожен може знайти в цій обгортці те, що він хоче: хто зниження тарифів, хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів, хто підвищення пенсій, хто – повернення в Росію, хтось – і рух в Європу".

"Пане Володимире, Ви самі сказали що Ви – кіт у мішку. Так Ви - не кіт у мішку, а в Вашому мішку сьогодні – чорти й коти, включаючи олігархів, колишніх "регіоналів" і всього того, що загрожує моїй державі. І ми Вас не допустимо до влади!", – заявив Порошенко.