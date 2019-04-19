Порошенко – Зеленскому, Вы – мешок, в котором черти и коты!

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Пятница, 19 апреля 2019, 19:21

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают" .

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК "Олимпийский", где он выступал после Зеленского согласно жеребьевке.

Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту: "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!".

Речь президента сопровождали крики "Позор!".

Дополняется ...

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Темы: дебаты выборы президента 2019 Порошенко


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