Порошенко – Зеленскому, Вы – мешок, в котором черти и коты!

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают" .

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК "Олимпийский", где он выступал после Зеленского согласно жеребьевке.

Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту: "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!".

Речь президента сопровождали крики "Позор!".

"Наконец-то мы смогли собрать – через долгих три недели, пока мы ждали, пока команда моего оппонента решится появиться перед народом. И очень важно, что мы имеем позицию, когда скрывается господин Владимир от журналистов, от оппонента и от украинского народа", – сказал он.

"Право народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. Именно он, а не его члены штаба, консультанты, советники. И мы так и не узнали. А право народа – знать будущее, а не обливать друг друга грязью. знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки", – подчеркнул Порошенко.

"У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны. Сегодня мы наконец добились ... Странное место для проведения дебатов, но это решение я принял", – добавил он.

Порошенко подчеркнул: "Мы сегодня стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет?".

"Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца – это хорошая вещь, но стоило начать его 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Вы прятались от повесток! Фу! Это не недопустимо", – заявил он.

"Если мы не знаем ответы на эти вопросы – это слабый глава государства, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, ибо – позиция угрожает государству. Риски зашкаливают!", – заявил действующий президент, а его сторонники начали скандировать "По-ро-шен-ко!".

"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, что он и не мечтает затянуть Украину назад в Российскую империю. Но Путин мечтает. И если он (Зеленский) не знает, как этому противостоять, на сегодня мы должны убирать все риски из украинского будущего", – заявил Порошенко.

Он продолжил: "На сегодняшний день мы имеем лишь очень красивую обертку – дорогую, яркую. И каждый может найти в этой обертке то, что он хочет: кто снижение тарифов, кто зарплаты учителя по 4 тысячи долларов, кто повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, кто-то – и движение в Европу".

"Владимир, Вы сами сказали что Вы – кот в мешке. Так Вы – не кот в мешке, а в Вашем мешке сегодня – черти и коты, включая олигархов, бывших "регионалов" и всего того, что угрожает моей стране. И мы вас не допустим к власти!", – заявил Порошенко.