Зеленський – Порошенку: Я не ваш опонент, я ваш вирок

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 19:34

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що Петро Порошенко йому не опонент, а радше вирок його президентству з 2014 року.

Про це він сказав 19 квітня під час дебатів між кандидатами на НСК "Олімпійський", відповідаючи на питання Порошенка.

Зокрема, Порошенко запитав у Зеленського чи ліг би він під ніж хірурга, який прийшов в операційну, щоб повчитися, натякаючи, що Зеленський немає досвіду. 

Також Порошенко запитав, яким головнокомандуючим буде людина, яка уникала призову з 2014 року?

"Я не ваш опонент, я ваш вирок", - відповів Зеленський.

"З приводу того, що я ховаюсь, - я дуже багато разів був в АТО. Від кого я ховаюсь, я публічна людина, мене не змогли знайти і вручити мені в руки повістку?", - відповів він.

"Я ніколи не в своєму житті не розмовляв з Путіним, але мені відомо скільки разів ви розмовляли з ним по телефону чи через Медведчука. Я не був у Росії з початку війни", - сказав Зеленський.

"Що стосується головнокомандувача, пане Порошенко, зараз війна. Ви мені ставите такі питання, на які маєте самі відповідати. Питання, чому війна досі не закінчилась, - ось такий ви головнокомандувач", - додав Зеленський.

Щодо "кота в мішку", Зеленський відповів: "Краще бути котом в мішку, ніж вовком в овечій шкурі".

Після цього Зеленський зачитав Порошенку питання від українців з інтернету: Чому люди Порошенка "мають обидві руки", чи продають цукерки "Рошен" у Росії та на непідконтрольній українській владі території Донбасу. 

Зокрема, він запитав "Чи це правда, я не стверджую, що цукерки "Рошен" є в пайках повстанців "ДНР" і "ЛНР"?

Порошенко відповів, що ці заяви не відповідають дійсності.

Нагадаємо: 

  • Після дебатів на стадіоні між кандидатами заплановані дебати в ефірі "Суспільного" з 21.00 до 22.00.
  • Другий тур виборів має відбутися 21 квітня.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Порошенко Зеленський дебати вибори президента 2019


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