Зеленский – Порошенко: Я не ваш оппонент, я ваш приговор

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ему не оппонент, а скорее приговор его президентству с 2014 года.

Об этом он сказал 19 апреля во время дебатов между кандидатами на НСК "Олимпийский", отвечая на вопрос Порошенко.

В частности, Порошенко спросил Зеленского лег бы он под нож хирурга, который пришел в операционную, чтобы поучиться, намекая, что у Зеленского нет опыта.

Также Порошенко спросил, каким главнокомандующим будет человек, который избегал призыва с 2014 года?

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор", - ответил Зеленский.

"По поводу того, что я прячусь, - я очень много раз был в АТО. От кого я прячусь, я публичный человек, меня не смогли найти и вручить мне в руки повестку?", - ответил он.

"Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным, но я знаю, сколько раз вы говорили с ним по телефону или через Медведчука. Я не был в России с начала войны", - сказал Зеленский.

"Что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. Вы мне задаете такие вопросы, на которые должны сами отвечать. Вопрос, почему война до сих пор не закончилась, - вот такой вы главнокомандующий", - добавил Зеленский.

Относительно "кота в мешке", Зеленский ответил: "Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

После этого Зеленский зачитал Порошенко вопросы от украинцев из интернета: Почему люди Порошенко "имеют обе руки", продают ли конфеты "Рошен" в России и на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В частности, он спросил "Правда ли это, я не утверждаю, что конфеты "Рошен" есть в пайках повстанцев "ДНР" и "ЛНР"?

Порошенко ответил, что эти заявления не соответствуют действительности.

Напомним: