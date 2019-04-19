Порошенко пояснив, чому не "рубає руки" корупціонерам

Президент Петро Порошенко на стадіонних дебатах пояснив опоненту Володимиру Зеленському, яка його стратегія боротьби з корупцією

"Я не кат і не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування. І я робив і буду робити все, що від мене залежить", - заявив діючий президент.

Щодо своїх друзів Порошенко наголосив: "Жоден, підкреслюю, жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції".

Він пообіцяв, що у разі наявності обґрунтованих підозр будь-хто з його знайомих припинить бути для нього другом і сяде у в'язницю.

"Друг це чи партнер – неважливо", - додав президент.

Відповівши, Порошенко пішов в атаку і задав зустрічне питання – про олігарха Ігоря Коломойського і його можливий зв'язок із Зеленським.

"Ваш партнер, бізнес-партнер … 41 мільйон доларів з рахунків у Приватбанку заплатив вам особисто, на ваші таємні офшорні рахунки. А як Ви йому руку тиснете, і чи йому будете руки рубати?" – поставив він скоріше риторичне питання, на яке не було відповіді, оскільки за регламентом це була відповідь Порошенка на питання Зеленського.

фото Ельдара Сарахмана, уп

Євген Кізілов, УП