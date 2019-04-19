Порошенко пояснив, чому не "рубає руки" корупціонерам
Президент Петро Порошенко на стадіонних дебатах пояснив опоненту Володимиру Зеленському, яка його стратегія боротьби з корупцією
"Я не кат і не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування. І я робив і буду робити все, що від мене залежить", - заявив діючий президент.
Щодо своїх друзів Порошенко наголосив: "Жоден, підкреслюю, жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції".
Він пообіцяв, що у разі наявності обґрунтованих підозр будь-хто з його знайомих припинить бути для нього другом і сяде у в'язницю.
"Друг це чи партнер – неважливо", - додав президент.
Відповівши, Порошенко пішов в атаку і задав зустрічне питання – про олігарха Ігоря Коломойського і його можливий зв'язок із Зеленським.
"Ваш партнер, бізнес-партнер … 41 мільйон доларів з рахунків у Приватбанку заплатив вам особисто, на ваші таємні офшорні рахунки. А як Ви йому руку тиснете, і чи йому будете руки рубати?" – поставив він скоріше риторичне питання, на яке не було відповіді, оскільки за регламентом це була відповідь Порошенка на питання Зеленського.
Євген Кізілов, УП
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