Порошенко объяснил, почему не "рубит руки" коррупционерам

Президент Петр Порошенко на стадионных дебатах объяснил оппоненту Владимиру Зеленскому его стратегию борьбы с коррупцией.

"Я не палач и не судья. Президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, создания следственных органов, для честного и беспристрастного расследования. И я делал и буду делать все, что от меня зависит", - заявил действующий президент.

Относительно своих друзей Порошенко подчеркнул: "Ни один, подчеркиваю, ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции".

Он пообещал, что в случае наличия обоснованных подозрений любой из его знакомых перестанет быть для него другом и сядет в тюрьму.

"Друг это или партнер - неважно", - добавил президент.

Ответив, Порошенко пошел в атаку и задал встречный вопрос - об олигархе Игоре Коломойскоом и его возможной связи с Зеленским.

"Ваш партнер, бизнес-партнер ... 41 миллион долларов со счетов в Приватбанке заплатил Вам лично, ваши тайные оффшорные счета. А как Вы ему руку пожимаете, и ему будете руки рубить?" - задал он скорее риторический вопрос, на который не было ответа, поскольку по регламенту это был ответ Порошенко на вопрос Зеленского.

Евгений Кизилов, УП