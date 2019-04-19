Зеленський заявив, що Порошенко кликав його працювати на свій телеканал

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що йому закидають співпрацю з олігархом Ігорем Коломойським, який є власником телеканалу "1+1", але при цьому всі телеканали в Україні належать олігархам, у тому числі, і чинному президенту Петру Порошенку.

Про це він сказав під час дебатів з Порошенком на НСК "Олімпійський".

На питання Порошенка, як він відноситься до верховенства права і чи посадить до вязниці свого партнера, олігарха Ігоря Коломойського, Зеленський відповів, що всі Свинарчуки, Гладковські і Коломойський - всі сядуть за грати, але після рішення суду.

"Ви сказали, що я партнер Коломойського і я буду з цим жити. В нашій країні всі канали належать олігархам", - сказав він.

"Це Пінчук, Фірташ, Коломойський і... шановний пане президенте… Хочу вам нагадати ви теж мене запрошували працювати на "5 канал" (який приписують Порошенку - ред.), але я не пішов туди не тому, що ви олігарх і це ваш канал, бо я вільна людина", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що президент не може бути олігархом, президент може бути людиною з народу.