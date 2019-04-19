Зеленский заявил, что Порошенко звал его работать на свой телеканал

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Пятница, 19 апреля 2019, 19:47

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что его обвиняют в сотрудничестве с олигархом Игорем Коломойским, который является владельцем телеканала "1+1", но при этом все телеканалы в Украине принадлежат олигархам, в том числе, и действующему президенту Петру Порошенко.

Об этом он сказал во время дебатов с Порошенко на НСК "Олимпийский".

На вопрос Порошенко, как он относится к верховенству права и посадит ли в тюрьму своего партнера, олигарха Игоря Коломойского, Зеленский ответил, что все Свинарчуки, Гладковские и Коломойский - все сядут за решетку, но после решения суда.

"Вы сказали, что я партнер Коломойского и я буду с этим жить. В нашей стране все каналы принадлежат олигархам", - сказал он.

"Это Пинчук, Фирташ, Коломойский и ... уважаемый господин президент... Хочу вам напомнить, вы тоже меня приглашали работать на "5 канал" (который приписывают Порошенко - ред.), но я не пошел туда не потому, что вы олигарх и это ваш канал, я свободный человек ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что президент не может быть олигархом, президент может быть человеком из народа.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленский Порошенко дебаты


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