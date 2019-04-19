Порошенко заявив, що за 5 років зробив більше, ніж попередники за 25

Президент Петро Порошенко заявляє, що за 5 років свого президентства зробив більше, ніж було зроблено за чверть століття, і що це визнали європейські лідери.

Про це він сказав під час дебатів на НСК "Олімпійський", відповідаючи на питання кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського.

Першим задавав питання шоумен. Він зачитав з папірця 13 запитань, які громадяни писали у соцмережі.

Зокрема, про те, чому Україна – найбідніша держава при найбагатшому президентові, чому не знайшли підпалювачів військових складів і підривників машини Шеремета, чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве, чому невідомі вбивці героїв Майдану, куди поділися карпатські ліси, скільки йому занесли з Роттердам+, чому не знята недоторканість з депутатів та інші.

"Оберіть будь-яке питання і відповідайте", - сказав Зеленський.

На це Порошенко заявив, що його опонент "тотально некомпетентний", бо відповіді на всі ці питання він уже давав на прес-конференціях.

"У нас виявляється Україна, українська армія, українські військові, генерали і верховний головнокомандувач винні в тому, що гинуть українські люди, українські воїни, у нас немає агресії. На думку пана Володимира, ми просто трохи пересунули кордон за допомогою Росії", - сказав президент.

"Якби ви були на фронті... у вас би не було таких питань. Винні за Іловайськ і Дебальцеве – Путін, російська армія і російська агресія. Винні ті, хто знищив нашу армію, а ми її ціною надзвичайних зусиль, добровольцями, волонтерами відбудували, тоді, коли ви ховалися від армії, не отримуючи повісток", - додав Порошенко.

За його словами, Зеленський у цей час "ображав нашу державу, намагався виставити Україну повією своїми жартами", отримував гроші "російського бюджету, щоб знімати свої фільми, тоді коли країна потребували кожної крихти допомоги".

"Ми, українці, зберегли державу, зберегли і створили міжнародну солідарність, зробили прорив в ЄС. Мені приємно констатувати, що світові лідери, міжнародні фінансові організації визнали, що за останні 5 років, коли країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього. Це в цей час були ви? В Росії? Знущалися, або вибачалися перед Кадировим?", - підсумував Порошенко.