Порошенко заявил, что за 5 лет сделал больше, чем предшественники за 25

Президент Петр Порошенко заявляет, что за 5 лет своего президентства сделал больше, чем было сделано за четверть века, и это признали европейские лидеры.

Об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский", отвечая на вопрос кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.

Первым задавал вопрос шоумен. Он прочитал си листа 13 вопросов, которые граждане писали в соцсети.

В частности, о том, почему Украина – бедное государство при богатом президенте, почему не нашли поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево, почему неизвестны убийцы героев Майдана, куда делись карпатские леса, сколько ему занесли с Роттердам +, почему не снята неприкосновенность с депутатов и прочие.

"Выберите любой вопрос и ответьте", - сказал Зеленский.

На это Порошенко заявил, что его оппонент "тотально некомпетентен", потому что ответы на все эти вопросы он уже давал на пресс-конференциях.

"У нас оказывается Украина, украинская армия, украинские военные, генералы и верховный главнокомандующий виноваты в том, что погибают украинские люди, украинские воины, у нас нет агрессии. По мнению господина Владимира, мы просто немного передвинули границу с помощью России", - сказал президент.

"Если бы вы были на фронте... у вас бы не было таких вопросов. Виновны за Илловайск и Дебальцево – Путин, российская армия и российская агрессия. Виноваты те, кто уничтожил нашу армию, а мы ее ценой чрезвычайных усилий, добровольцами, волонтерами отстроили, тогда, когда вы прятались от армии, не получая повесток", - добавил Порошенко.

По его словам, Зеленский в это время "оскорблял наше государство, пытался выставить Украину проституткой своими шутками", получал деньги "российского бюджета, чтобы снимать свои фильмы, тогда когда страна нуждались в каждой крошке помощи".

"Мы, украинцы, сохранили государство, сохранили и создали международную солидарность, сделали прорыв в ЕС. Мне приятно констатировать, что мировые лидеры, международные финансовые организации признали, что за последние 5 лет, когда страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого. Где в это время были вы? В России? Издевались, или извинялись перед Кадровым? ", - подытожил Порошенко.