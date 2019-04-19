Зеленський і Порошенко стали на коліна

Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі.

Це була ініціатива Зеленського, який відповідав на запитання Порошенка щодо ініціативи "стати на коліна перед Путіним".

Шоумен стверджує, що його слова були вирвані з контексту.

"Що стосується колін, слова вирвані з фрази. Перед початком війни, коли вже були на Майдані наші люди, наші українці, були загиблі, я звертався до кожного з президентів, казав Януковичу: "Будь-ласка, підіть з поста президента, заспокойтесь". Далі я звернувся до Путіна і сказав: "Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну", – сказав Зеленський.

На його репліку Порошенко недовірливо захитав головою.

"З приводу колін, чтобы всем было понятно (перейшов Зеленський на російьску), что я имел ввиду, мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася сина з фронту, перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька, перед жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую", - сказав Зеленський.

Після цього Зеленський став на коліна, звертаючись до глядачів, а Порошенко опустився на коліно і поцілував державний прапор, який тримала волонтерка Тетяна Ричкова, чий чоловік загинув у 2014 році біля Єнакієвого.