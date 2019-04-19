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Зеленский и Порошенко стали на колени

Пятница, 19 апреля 2019, 19:54

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

Это была инициатива Зеленского, который отвечал на вопросы Порошенко отосительно его слов о "встать на колени перед Путиным".

Шоумен утверждает, что его слова были вырваны из контекста.

"Что касается колен, слова вырваны из фразы. Перед началом войны, когда уже были на Майдане наши люди, наши украинцы, были погибшие, я обращался к каждому из президентов, говорил Януковичу: " Пожалуйста, уйдите с поста президента, успокойтесь". Далее я обратился к Путину и сказал: "Я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украины", – сказал Зеленский.

По его реплику Порошенко недоверчиво покачал головой.

"По поводу колен, чтоб всем было понятно, что я имел ввиду, мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, перед каждым ребенком, не дождавшемся своего отца, перед женой, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю"., – сказал Зеленский.

После этого Зеленский стал на колени, обращаясь к зрителям, а Порошенко опустился на колено и поцеловал государственный флаг, который держала волонтер Татьяна Рычкова, чей муж погиб в 2014 году возле Енакиево.

 

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019
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