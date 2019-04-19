Зеленський спитав про цукерки Roshen у "повстанців", Порошенко відповів

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 20:16

Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ЛНР і ДНР" є цукерки "Рошен".

Кандидат пояснив, що це питання від людей в інтернеті, які вони просили поставити Порошенку.

Президент посміхнувся і заявив:

"Абсолютно все, що каже Володимир, є брехня і не відповідає дійсності!"

Серед інших запитань шоумена були такі:

  • Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
  • Чому добровольці і патріоти опинилися в тюрмах? Бо для Вас вони загроза?
  • Чи пам'ятаєте ви слово "люстрація"?
  • Яка ваша частка із копання бурштину?
  • Як обвалилася гривня? Чому Гонтарева (Валерія, екс-голова НБУ - УП) ховається в Лондоні?
 
фото: ельдар сарахман, уп

Євген Кізілов, УП

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Теми: Зеленський Порошенко дебати вибори президента 2019


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