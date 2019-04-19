Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський спитав про цукерки Roshen у "повстанців", Порошенко відповів

П'ятниця, 19 квітня 2019, 20:16

Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ЛНР і ДНР" є цукерки "Рошен".

Кандидат пояснив, що це питання від людей в інтернеті, які вони просили поставити Порошенку.

Президент посміхнувся і заявив:

"Абсолютно все, що каже Володимир, є брехня і не відповідає дійсності!"

Серед інших запитань шоумена були такі:

  • Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
  • Чому добровольці і патріоти опинилися в тюрмах? Бо для Вас вони загроза?
  • Чи пам'ятаєте ви слово "люстрація"?
  • Яка ваша частка із копання бурштину?
  • Як обвалилася гривня? Чому Гонтарева (Валерія, екс-голова НБУ - УП) ховається в Лондоні?
 
фото: ельдар сарахман, уп

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПорошенкодебативибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: