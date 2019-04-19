Зеленський спитав про цукерки Roshen у "повстанців", Порошенко відповів
П'ятниця, 19 квітня 2019, 20:16
Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ЛНР і ДНР" є цукерки "Рошен".
Кандидат пояснив, що це питання від людей в інтернеті, які вони просили поставити Порошенку.
Президент посміхнувся і заявив:
"Абсолютно все, що каже Володимир, є брехня і не відповідає дійсності!"
Серед інших запитань шоумена були такі:
- Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
- Чому добровольці і патріоти опинилися в тюрмах? Бо для Вас вони загроза?
- Чи пам'ятаєте ви слово "люстрація"?
- Яка ваша частка із копання бурштину?
- Як обвалилася гривня? Чому Гонтарева (Валерія, екс-голова НБУ - УП) ховається в Лондоні?
Євген Кізілов, УП