Зеленський спитав про цукерки Roshen у "повстанців", Порошенко відповів

Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ЛНР і ДНР" є цукерки "Рошен".

Кандидат пояснив, що це питання від людей в інтернеті, які вони просили поставити Порошенку.

Президент посміхнувся і заявив:

"Абсолютно все, що каже Володимир, є брехня і не відповідає дійсності!"

Серед інших запитань шоумена були такі:

Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?

Чому добровольці і патріоти опинилися в тюрмах? Бо для Вас вони загроза?

Чи пам'ятаєте ви слово "люстрація"?

Яка ваша частка із копання бурштину?

Як обвалилася гривня? Чому Гонтарева (Валерія, екс-голова НБУ - УП) ховається в Лондоні?

фото: ельдар сарахман, уп

Євген Кізілов, УП