Зеленский спросил о конфетах Roshen у "повстанцев", Порошенко ответил

Владимир Зеленский задал Петру Порошенко серию вопросов, среди которых было следующее: правда ли, что в пайках "повстанцев" ОРДЛО есть конфеты "Рошен".

Кандидат пояснил, что этот вопрос от людей в интернете, которые они просили поставить Порошенко.

Президент улыбнулся и заявил:

"Абсолютно все, что говорит Владимир, ложь и не соответствует действительности!"

Среди других вопросов шоумена были такие:

Почему ваши конфеты еще можно свободно купить в магазинах Москвы?

Почему добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах? Потому что для Вас они угроза?

Помните ли вы слово "люстрация"?

Какова Ваша доля в копании янтаря?

Как обвалилась гривня? Почему Гонтарева (Валерия, экс-глава НБУ - УП) скрывается в Лондоне?

фото: эльдар сарахман, уп

Евгений Кизилов, УП