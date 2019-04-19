Зеленский спросил о конфетах Roshen у "повстанцев", Порошенко ответил
Пятница, 19 апреля 2019, 20:16
Владимир Зеленский задал Петру Порошенко серию вопросов, среди которых было следующее: правда ли, что в пайках "повстанцев" ОРДЛО есть конфеты "Рошен".
Кандидат пояснил, что этот вопрос от людей в интернете, которые они просили поставить Порошенко.
Президент улыбнулся и заявил:
"Абсолютно все, что говорит Владимир, ложь и не соответствует действительности!"
Среди других вопросов шоумена были такие:
- Почему ваши конфеты еще можно свободно купить в магазинах Москвы?
- Почему добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах? Потому что для Вас они угроза?
- Помните ли вы слово "люстрация"?
- Какова Ваша доля в копании янтаря?
- Как обвалилась гривня? Почему Гонтарева (Валерия, экс-глава НБУ - УП) скрывается в Лондоне?
Евгений Кизилов, УП