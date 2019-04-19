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Зеленский спросил о конфетах Roshen у "повстанцев", Порошенко ответил

Пятница, 19 апреля 2019, 20:16

Владимир Зеленский задал Петру Порошенко серию вопросов, среди которых было следующее: правда ли, что в пайках "повстанцев" ОРДЛО есть конфеты "Рошен".

Кандидат пояснил, что этот вопрос от людей в интернете, которые они просили поставить Порошенко.

Президент улыбнулся и заявил:

"Абсолютно все, что говорит Владимир, ложь и не соответствует действительности!"

Среди других вопросов шоумена были такие:

  • Почему ваши конфеты еще можно свободно купить в магазинах Москвы?
  • Почему добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах? Потому что для Вас они угроза?
  • Помните ли вы слово "люстрация"?
  • Какова Ваша доля в копании янтаря?
  • Как обвалилась гривня? Почему Гонтарева (Валерия, экс-глава НБУ - УП) скрывается в Лондоне?
 
фото: эльдар сарахман, уп

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЗеленскийПорошенкодебатывыборы президента 2019
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