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Активісти виступили із післявиборчим зверненням до Порошенка

Вівторок, 2 квітня 2019, 12:53
Активісти виступили із післявиборчим зверненням до Порошенка

Громадські організації закликали президента Петра Порошенка звільнити причетних, на думку активістів, до вбивства Катерини Гандзюк членів БПП, херсонських чиновників Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Про це йдеться в зверненні до президента ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Ситуація із нападами на представників громадянського суспільства є системною і потребує Вашої уваги…Ми говорили про необхідність звільнення з посад осіб, причетних до вбивства нашої подруги, – Андрія Гордєєва та Євгена Рищука, аби вони не мали змоги впливати на слідство", - йдеться в звернені до Порошенка.

На думку активістів, вибори показали, як до президента ставиться українське суспільство.

"У його очах Ви – союзник вбивць Гордєєва та Рищука. Ви – союзник Кернеса, Труханова та інших місцевих князьків. Ви – союзник Медведчука та Ахметова. Але Ви – не союзник громадянського суспільства", - зазначили в організаціях.

Активісти зазначають, що заявою про "розділення  занепокоєння" відкупитися Порошенку не вийде, бо саме президент відповідає за дії та бездіяльність Генпрокурора та голови СБУ, представників в БПП.

"Ви ці чудовиська "породили", на Вас відповідальність і за їх знешкодження", - стверджують активісти про Рищука і Гордєєва.

"Станом на зараз Ви отримали третій результат на Херсонщині. Після Володимира Зеленського та Юрія Бойка. Цей результат Вам забезпечили вбивці Гандзюк. Залишився 21 день. Думайте", - йдеться в заяві ГО.

Зокрема, вони стверджують, що Порошенко може "висунути голову з піску" та виконати ряд вимог суспільства:

  1. "Звільнити з посад Гордєєва і Рищука.
  2. Владислав Мангер має сісти, бо його люди тиснуть на свідків та потерпілих, погрожують їм та домовляються з Гордєєвим та Рищуком покривати один одного.
  3. Ви маєте публічно засудити Труханова та Кернеса, а також їх друзів-злочинців, які кошмарять представників громадянського суспільства в Одесі, Харкові та інших регіонах України.
  4. Генпрокурор має нарешті подати до Верховної Ради клопотання про зняття недоторканності з нардепа Геннадія Бобова. Це ще один феодал з Черкащини - за усіма ознаками замовник вбивства журналіста і активіста Василя Сергієнка. Цьому злочину вже п’ять років.
  5. У списку Гандзюк 55 прізвищ, по жодній немає руху. Ви 3 місяці свідомо ігноруєте зустрічі з Тимчасовою слідчою комісією ВР для проведення розслідування нападів на активістів".

 Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Українська правда
Теми: активістиПорошенковибори президента 2019напад на Гандзюк
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