Активісти виступили із післявиборчим зверненням до Порошенка

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Вівторок, 2 квітня 2019, 12:53

Громадські організації закликали президента Петра Порошенка звільнити причетних, на думку активістів, до вбивства Катерини Гандзюк членів БПП, херсонських чиновників Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Про це йдеться в зверненні до президента ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Ситуація із нападами на представників громадянського суспільства є системною і потребує Вашої уваги…Ми говорили про необхідність звільнення з посад осіб, причетних до вбивства нашої подруги, – Андрія Гордєєва та Євгена Рищука, аби вони не мали змоги впливати на слідство", - йдеться в звернені до Порошенка.

На думку активістів, вибори показали, як до президента ставиться українське суспільство.

"У його очах Ви – союзник вбивць Гордєєва та Рищука. Ви – союзник Кернеса, Труханова та інших місцевих князьків. Ви – союзник Медведчука та Ахметова. Але Ви – не союзник громадянського суспільства", - зазначили в організаціях.

Активісти зазначають, що заявою про "розділення  занепокоєння" відкупитися Порошенку не вийде, бо саме президент відповідає за дії та бездіяльність Генпрокурора та голови СБУ, представників в БПП.

"Ви ці чудовиська "породили", на Вас відповідальність і за їх знешкодження", - стверджують активісти про Рищука і Гордєєва.

"Станом на зараз Ви отримали третій результат на Херсонщині. Після Володимира Зеленського та Юрія Бойка. Цей результат Вам забезпечили вбивці Гандзюк. Залишився 21 день. Думайте", - йдеться в заяві ГО.

Зокрема, вони стверджують, що Порошенко може "висунути голову з піску" та виконати ряд вимог суспільства:

  1. "Звільнити з посад Гордєєва і Рищука.
  2. Владислав Мангер має сісти, бо його люди тиснуть на свідків та потерпілих, погрожують їм та домовляються з Гордєєвим та Рищуком покривати один одного.
  3. Ви маєте публічно засудити Труханова та Кернеса, а також їх друзів-злочинців, які кошмарять представників громадянського суспільства в Одесі, Харкові та інших регіонах України.
  4. Генпрокурор має нарешті подати до Верховної Ради клопотання про зняття недоторканності з нардепа Геннадія Бобова. Це ще один феодал з Черкащини - за усіма ознаками замовник вбивства журналіста і активіста Василя Сергієнка. Цьому злочину вже п’ять років.
  5. У списку Гандзюк 55 прізвищ, по жодній немає руху. Ви 3 місяці свідомо ігноруєте зустрічі з Тимчасовою слідчою комісією ВР для проведення розслідування нападів на активістів".

 Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Українська правда

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Теми: активісти Порошенко вибори президента 2019 напад на Гандзюк


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