Керівник справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, яку створили й вели друзі Катерини.

Про смерть Гандзюк повідомила також голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Інформацію також підтверджують джерела "Української правди".

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент якспробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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