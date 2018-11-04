Керівник справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, яку створили й вели друзі Катерини.

Про смерть Гандзюк повідомила також голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Інформацію також підтверджують джерела "Української правди".

УП намагалася отримати офіційне підтвердження інформації про смерть Катерини Гандзюк.

Однак речник Нацполіції Ярослав Тракало та речниця поліції Києва Оксана Блищик не змогли офіційно підтвердити.

В опіковому центрі Київської міської клінічної лікарні №2, де лікувалася Гандзюк, також відмовилися давати коментарі.

Водночас видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомляє, що в Гандзюк відірвався тромб.

Оновлено о 14:15. Пізніше керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк.

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент якспробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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