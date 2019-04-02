За відсоток до кінця підрахунку: Зеленський трохи просів

5838 переглядів
Вівторок, 2 квітня 2019, 13:43
прес-служба Зеленського

За підсумками опрацювання 99,02% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає 30,23% голосів, а Петро Порошенко – 15,92%.

Про це свідчать дані, опубліковані 2 квітня Центральною виборчою комісією.

Різниця між кандидатами, які наразі посідають перше і друге місце – 14,31 відсоткових пункта.

За останні 4 години підрахунків рейтинг Зеленського знизився з 30,26 до 30,23%. У Порошенка він лишився без змін - 15,92%.

Екс-прем'єрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,39%, проросійський кандидат Юрій Бойко набрав - 11,68%, єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.

 

Далі екс-глава СБУ Ігор Смешко - 6,03%, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко - 5,48%.

Водночас 1,18% бюлетенів визнали недійсними.

Читайте також: 10 цікавих фактів про результати першого туру

Нагадаємо:

  • Другий тур виборів президента має відбутися 21 квітня.
  • Згідно з березневими соцопитуваннями, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019 Зеленський Порошенко вибори


powered by lun.ua
По темі
Спостерігачі ENEMO оцінили вибори позитивно, хоча є ключова проблема 2 квітня 2019, 13:31
Тимошенко: Ні Порошенко, ні Зеленський не припинить війну 2 квітня 2019, 13:28
Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з новим президентом 2 квітня 2019, 13:20
Усі новини
Головні новини
За відсоток до кінця підрахунку: Зеленський трохи просів
Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з новим президентом
Скандальну суддю звільнили через рішення на користь Коломойського
Активісти виступили із післявиборчим зверненням до Порошенка
Усі новини
реформа

Платна медицина з 1 квітня? Пояснюємо

здоров'я

Перехід на літній час 2019: як це впливає на здоров'я, пояснення лікарів

дослідження

Чому нам важче схуднути