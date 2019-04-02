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За відсоток до кінця підрахунку: Зеленський трохи просів

Вівторок, 2 квітня 2019, 13:43
За відсоток до кінця підрахунку: Зеленський трохи просів
прес-служба Зеленського

За підсумками опрацювання 99,02% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає 30,23% голосів, а Петро Порошенко – 15,92%.

Про це свідчать дані, опубліковані 2 квітня Центральною виборчою комісією.

Різниця між кандидатами, які наразі посідають перше і друге місце – 14,31 відсоткових пунктів.

За останні 4 години підрахунків рейтинг Зеленського знизився з 30,26 до 30,23%. У Порошенка він лишився без змін - 15,92%.

Екс-прем'єрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,39%, проросійський кандидат Юрій Бойко набрав - 11,68%, єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,92%.

 

Далі екс-глава СБУ Ігор Смешко - 6,03%, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко - 5,48%.

Водночас 1,18% бюлетенів визнали недійсними.

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Нагадаємо:

  • Другий тур виборів президента має відбутися 21 квітня.
  • Згідно з березневими соцопитуваннями, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу міг би отримати саме артист.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ЗеленськийПорошенковибори
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