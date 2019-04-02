Садовий оголосив, що "Самопоміч" самостійно піде на вибори в Раду

Політична партія "Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.

Про це заявив лідер політсили, мер Львова Андрій Садовий під час звернення, опублікованого на сторінці у Facebook.

"Мене часто питають, а що "Самопоміч"? А що далі? Даю пряму відповідь: "Самопоміч" буде брати участь у виборах до наступного парламенту як самодостатня політична сила", - сказав він.

Садовий також заявив, що за чотири роки "хлопці і дівчата з "Самопомочі" не скурвилися, тому вони потрібні в парламенті".

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