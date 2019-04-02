Садовий оголосив, що "Самопоміч" самостійно піде на вибори в Раду
Вівторок, 2 квітня 2019, 18:10
Політична партія "Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.
Про це заявив лідер політсили, мер Львова Андрій Садовий під час звернення, опублікованого на сторінці у Facebook.
"Мене часто питають, а що "Самопоміч"? А що далі? Даю пряму відповідь: "Самопоміч" буде брати участь у виборах до наступного парламенту як самодостатня політична сила", - сказав він.
Садовий також заявив, що за чотири роки "хлопці і дівчата з "Самопомочі" не скурвилися, тому вони потрібні в парламенті".
Нагадаємо:
- 1 березня Садовий вирішив відмовитися від участі у президентських виборах на користь Анатолія Гриценка.
- У першому турі виборів, які відбулися 31 березня, лідирують Володимир Зеленський (понад 30% голосів) та Петро Порошенко (трохи менше 16%).
- Наразі у Верховній Раді є фракція "Самопомочі". Під час її проходу у 2014 році Садовий був у списку партії, проте на заздалегідь непрохідному 50-му місці. У Раду тоді пройшли 33 кандидата від цієї політсили.
Олександр Шумілін, УП