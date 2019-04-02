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Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область

Вівторок, 2 квітня 2019, 18:22

Конституційний суд визнав конституційним законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в КС.

Таким чином, суд дозволив Верховній Раді розглядати і голосувати за проект закону.

Офіційно висновок КС буде оприлюднений 3 квітня.

Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути розглянутий Верховною Радою тільки за наявності висновку Конституційного суду щодо відповідності ініціативи вимогам ст. 157 і 158 Основного закону.

Після отримання висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами.

І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

Нагадаємо:

  • 20 червня 2018 року  парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської  та Кіровоградської областей.
  • Проте під час голосування у парламенті 20 листопада 2018 року, депутати змогли ухвалити рішення лише щодо Кіровоградської області.
  • Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.
  • 14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.
  • 7 лютого народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
  • У Раді було два законопроекти: про перейменування у Дніпровську та у Січеславську. Однак за перший не набралось достатньої кількості голосів.

Українська правда

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