Комітет Ради підтримав перейменування двох областей

Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Про це у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримку пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку", - написав він.

"Декомунізацію не спинити", - додав В'ятрович.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Також був зареєстрований законопроект про перейменування Кіровоградської області.