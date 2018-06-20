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Комітет Ради підтримав перейменування двох областей

Середа, 20 червня 2018, 15:57
Комітет Ради підтримав перейменування двох областей

Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської  та Кіровоградської областей.

Про це у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку", - написав він.

"Декомунізацію не спинити", - додав В'ятрович.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Також був зареєстрований законопроект про перейменування Кіровоградської області.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаДніпропетровська областьКропивницькийдекомунізація
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