Рада наблизила перейменування Кіровоградської області, а Дніпропетровську провалила

Народні депутати проголосували за включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання перейменування Кіровоградської областей та направлення рішення на висновок Конституційного суду України, проте провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області

Так, за питання перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку проголосували 239 парламентарів.

За зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську проголосувало всього 202 народних обранців із необхідних 226.

Рішення Верховної Ради щодо Кіровоградської області має бути направлено на висновок Конституційного суду України.

Перед цим до депутатів звернувся голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Микола Федорук, який зазначив, що за понад рік парламент перейменував більше тисячі населених пунктів.

Він додав, що питання перейменування вказаних областей зайняло найбільше часу.

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович пропонував повернути постанову про перейменування Кіровоградської області задля повторного обговорення назви. На його думку область треба перейменувати не в Кропивницьку, а в Центральноєвропейську.

Також інші представники БПП пропонували відкласти питання перейменування Дніпропетровської області, нібито через те, що назва Січеславська не схвалюється місцевими жителями і треба назвати Дніпровською.

Спікер парламенту Андрій Парубій, закликаючи до голосування, зазначив, що не треба апелювати до того, що жителі не сприймуть нові назви, а треба об'єднатися і відповідально проголосувати, бо саме так "твориться історія і твориться майбутнє".

"За Україну, за нашу історичну пам'ять. Хто патріот, голосує "за"", - заявив він.

За включення до сесії парламенту питання перейменування Кіровоградської області вдалося набрати достатню кількість голосів лише з третього разу.

За включення до порядку денного сесії питання перейменування Дніпропетровської області взагалі не набрало достатньої кількості голосів.

Більше 209 голосів з чотирьох спроб не назбиралося. При цьому у залі скандували "БПП", заохочуючи нардепів згаданої фракції до голосування.

Після цього Парубій заявив, що голосування провалене і до парламента має бути якнайшвидше внесена нова постанова.

В залі почали скандувати "ганьба".

Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути розглянутий Верховною Радою тільки за наявності висновку Конституційного суду щодо відповідності ініціативи вимогам ст. 157 і 158 Основного закону.

Після отримання висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами.

І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

Разом з тим під час розгляду питання перейменування 231-м голосом був перейменований Кіровоградський район в Кропивницький. Це питання не потребує погодження Конституційного суду.

Як повідомлялося, 20 червня парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Також був зареєстрований законопроект про перейменування Кіровоградської області.