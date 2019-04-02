На Донбасі загинула відома кулеметниця з позивним "Відьма"

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Вівторок, 2 квітня 2019, 19:46
FB батальйон "Донбас"

В зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

Про це 2 квітня особисто повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Військова загинула внаслідок прямого влучення міни у бліндаж.

"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі", - написав президент.

До першого туру виборів Червона активно агітувала за чинного президента Петра Порошенка.

Вона опублікувала відео на його підтримку та заявила, що "Нацдружини" та "Нацкорпус" ховається за її спиною, через протести проти Порошенка.

 
FB - Вячеслав Викторович Власенко
 
Олександр Милютін

Нагадаємо:

  • В ООС повідомили, що 2 квітня внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Порошенко


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