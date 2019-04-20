У "Роснефти" планують добитися заборони роботи Reuters в РФ

3955 переглядів
Субота, 20 квітня 2019, 00:48

У російській державній компанії "Роснефть" заявили, що планують домогтися "припинення протиправної діяльності" інформагентства Reuters на території Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Таким чином у "Роснефти" відреагували на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США за допомогою російської кампанії. 

У "Роснефти" назвали цю інформацію "відвертою брехнею".

У компанії вважають, що Reuters "систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацій чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, російським компаніям і російській державі".

"Вважаємо за необхідне звернутися до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації", - заявили у прес-службі.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає "Роснефти" свої рахунки-фактури від продажу нафти, передає "Радіо Свобода". Період оплати в подібних угодах становить від 30 до 90 днів, але російська компанія перераховує гроші негайно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія ЗМІ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Схеми" спіймали Зеленського на брехні про його поїздки в РФ 19 квітня 2019, 23:24
Помпео: США змусять Росію заплатити за втручання у внутрішні справи 19 квітня 2019, 21:29
"Укроборонпром" має виплатити російському "МиГу" 2 мільйони – суд 19 квітня 2019, 18:21
Усі новини
Головні новини
Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку
Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату
Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт
У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація – ЧЕСНО
Усі новини
психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

Фото

Як мама-фотограф бореться з гендерними обмеженнями

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає