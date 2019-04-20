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У "Роснефти" планують добитися заборони роботи Reuters в РФ

Субота, 20 квітня 2019, 00:48

У російській державній компанії "Роснефть" заявили, що планують домогтися "припинення протиправної діяльності" інформагентства Reuters на території Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Таким чином у "Роснефти" відреагували на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США за допомогою російської кампанії. 

У "Роснефти" назвали цю інформацію "відвертою брехнею".

У компанії вважають, що Reuters "систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацій чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, російським компаніям і російській державі".

"Вважаємо за необхідне звернутися до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації", - заявили у прес-службі.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає "Роснефти" свої рахунки-фактури від продажу нафти, передає "Радіо Свобода". Період оплати в подібних угодах становить від 30 до 90 днів, але російська компанія перераховує гроші негайно.

Теми: РосіяЗМІ
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