В "Роснефти" планируют добиться запрета работы Reuters в РФ
В российской государственной компании "Роснефть" заявили, что планируют добиться "прекращения противоправной деятельности" информагентства Reuters на территории России.
Об этом говорится в заявлении компании.
Таким образом в "Роснефти" отреагировали на сообщение Reuters о том, что Венесуэла получает деньги за продажу нефти в обход санкций США с помощью российской кампании.
В "Роснефти" назвали эту информацию "откровенной ложью".
В компании считают, что "Reuters" систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, придумывает информационные поводы с целью нанесения вреда российской экономике, российским компаниям и российскому государству".
"Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации", - заявили в пресс-службе.
В материале Reuters говорится, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти, передает "Радио Свобода". Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, но российская компания перечисляет деньги немедленно.