Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на улицы 1 мая на "самый большой марш" в истории, чтобы потребовать прекращения узурпации власти режимом Мадуро.

Об этом он написал в Twitter.

"1 Мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время пришло! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.

Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.



¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/Tblw2Mf0PH — Juan Guaidó (@jguaido) 19 квітня 2019 р.

Напомним: