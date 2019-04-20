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Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти

Суббота, 20 апреля 2019, 01:58

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на улицы 1 мая на "самый большой марш" в истории, чтобы потребовать прекращения узурпации власти режимом Мадуро.

Об этом он написал в Twitter.

"1 Мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время пришло! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Украинская правда

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Темы: Венесуэла
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