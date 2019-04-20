Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на улицы 1 мая на "самый большой марш" в истории, чтобы потребовать прекращения узурпации власти режимом Мадуро.
Об этом он написал в Twitter.
"1 Мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время пришло! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.
Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.— Juan Guaidó (@jguaido) 19 квітня 2019 р.
¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/Tblw2Mf0PH
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
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