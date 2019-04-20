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ФІБА підтвердила заявку України на проведення Євробаскета-2021

Субота, 20 квітня 2019, 06:29

ФІБА Європа (підрозділ Міжнародної федерації баскетболу, який складається з 51 національної баскетбольної федерації) назвала претендентів на право проведення чемпіонату Європи серед жіночих команд 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Усього зареєстровано 4 претендента: Україна, Швеція, Іспанія і Франція. 

"Жодна з країн не виявила бажання одноосібно проводити чемпіонат. Україна та Швеція з одного боку та Іспанія з Францією з іншого мають намір спільно проводити Євробаскет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ФІБА найближчим часом проінспектує заявлені арени та інфраструктуру. Остаточне рішення оголосять на початку липня.

Українська правда

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Теми: спортУкраїнаШвеція
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