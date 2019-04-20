ФИБА подтвердила заявку Украины на проведение Евробаскета-2021

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Суббота, 20 апреля 2019, 06:29

ФИБА Европа (подразделение Международной федерации баскетбола, которое состоит из 51 национальной баскетбольной федерации) назвала претендентов на право проведения чемпионата Европы среди женских команд 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации басктетболу Украины.

Всего зарегистрировано 4 претендента: Украина, Швеция, Испания и Франция.

"Ни одна из стран не изъявила желания единолично проводить чемпионат. Украина и Швеция с одной стороны и Испания с Францией с другой намерены совместно проводить Евробаскет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФИБА в ближайшее время проинспектирует заявленные арены и инфраструктуру. Окончательное решение объявят в начале июля.

Украинская правда

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Темы: спорт Украина Швеция


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